Тренер Большунова рассказал о реакции спортсмена на победу в Кубке мира

Россиянин Александр Большунов сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом 6 февраля рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

«Уже после «Тур де Ски» было понятно, что догнать его будет очень трудно, поэтому победа была ожидаемой. Новость об этом пришла тихо, пока никаких празднований не было, поскольку перед нами стоит задача хорошо подготовиться к главному старту сезона — чемпионату мира, всё внимание уделяется этому», — сказал он ТАСС.

Тренер подчеркнул, что «особой радости не было», на 6 февраля у команды запланировано собрание, на котором Большунова поздравят с победой.

«Но эта тема проходящая, уже свершившийся факт, всё внимание и настрой — на подготовку к чемпионату мира», — подытожил тренер.

Накануне стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

В ходе гонки Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу, писал «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он не испытал особых эмоций от победы, поскольку его основные конкуренты из Норвегии не приехали на заключительные этапы в Северную Америку. В нынешнем сезоне норвежцы также пропустили большую часть стартов, объяснив свое решение пандемией коронавируса.

29 января Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).