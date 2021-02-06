ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в субботу, 6 февраля, распространила видео задержания членов террористической ячейки в Дагестане.

На видео сотрудники ФСБ обыскивают лежащих на земле подозреваемых и затем уводят их. Также в видео присутствует отрывок из признания подозреваемого в том, что участники группы хотели устроить взрыв в Дербентском районе.

«Хотели взорвать отдел. Всё необходимое мы взяли, бомбу тоже. Пистолет тоже взяли. Но не получилось — нас схватили, забрали оружие, и гранаты, и взрывчатые вещества», — поделился мужчина.

В этот же день пресс-служба управления ФСБ по Дагестану рассказала о задержании законспирированной террористической ячейки в регионе. В состав группы входили два человека. Они были задержаны 5 февраля при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.