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МИД Украины выразил солидарность с высланными Россией дипломатами ЕС

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Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши на фоне их высылки из России. Об этом стало известно в субботу, 6 февраля, из официального аккаунта министерства в Twitter.

«Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву», — говорится в сообщении.

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Накануне Германия, Польша и Швеция выразили несогласие с решением о высылке трех европейских дипломатов из России. Представители стран назвали такую меру со стороны Министерства иностранных дел РФ необоснованной.

Представители Германии и Швеции отметили, что если Россия не пересмотрит свое решение, то со стороны государств могут последовать ответные действия.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

В российском МИДе выразили надежду, что в будущем представители стран будут строго следовать нормам международного права.

5 февраля в ведомстве отметили, что в связи с участием сотрудников иностранных дипведомств в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге в МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германии, им заявлен протест.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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