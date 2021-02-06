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Врач назвал причины инфаркта в молодом возрасте

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К проблемам со здоровьем сердца у молодых людей приводят неправильное питание, нарушение режима дня и отсутствие физических нагрузок. Об этом 6 февраля рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

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Он напомнил, что именно ночью вырабатывается «плохой холестерин», который становится причиной атеросклероза.

Основой профилактики сердечного приступа Конев назвал физические нагрузки, рациональное питание и соблюдение режима труда и отдыха. Медикаментозная профилактика инфаркта не так эффективна, подчеркнул врач.

Полезной для сердца специалист назвал жизнь около моря.

«И диета средиземноморская, она особенно прослеживается во Франции. Так называемый французский парадокс», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Если жители юга Франции употребляют в пищу много зелени, растительного масла и красного вина, то диета жителей севера богата жирными продуктами. В итоге наблюдается очень большая разница по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, добавил врач.

Зелень, овощи и фрукты должны составлять большую часть рациона — не менее 400 г, а лучше 700 г, подчеркнул Конев. Процессы образования атеросклероза идут в печени и кишечнике, а не в сердечно-сосудистой системе, объяснил эксперт.

Накануне японские ученые из университета Осаки выяснили, что ежедневные прогулки влияют на продолжительность жизни. Авторы исследования наблюдали в течение 13 лет более чем за 27 тыс. людей в возрасте от 40 до 79 лет и выяснили, что добровольцы, которые ходили каждый день на часовую прогулку, имели более продолжительную жизнь, чем участники, которые вели неактивный образ жизни.

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