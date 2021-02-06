Власти рассказали подробности взрыва во французском Бордо

Взрыв в центре французского города Бордо произошел в автомастерской, по предварительным данным, из-за утечки газа. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, директор кабинета главы региона Новая Аквитания Дельфин Бальса телеканалу BFM.

«Местом взрыва стала автомастерская, расположенная в двухэтажном здании, которое в результате было полностью разрушено. Судя по всему, причина взрыва связана с деятельностью автомастерской», — сказала она.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилом здании. На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики и полиция.

По данным пожарных служб, также пострадали два соседних с автомастерской здания и два жилых дома, существует угроза их обрушения.

Бальса отметила, что эвакуированы девять человек, по меньшей мере три человека пострадали, в том числе 89-летний мужчина, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Спасатели нашли под обломками здания владельца мастерской. Он считался пропавшим без вести.

Как добавила Бальса, пока не известно, что спровоцировало взрыв. По предварительной оценке, причиной могла стать утечка газа. Однако сотрудники экстренной службы пока не выяснили, был ли это газ из городской сети или из баллонов, которые были размещены в мастерской.

«Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди», — рассказала Бальса.

На данный момент газовая сеть в квартале перекрыта. Место происшествия оцеплено. Спасатели ищут еще одного пропавшего.