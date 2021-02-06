Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по «Северному потоку – 2»
Мир
Bloomberg назвало «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР
Общество
Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске
Мир
Меркель заявила о привлечении к ответственности нарушителей прав человека в Белоруссии
Мир
В Туве за сутки зафиксировали два землетрясения
Мир
Три человека пострадали и двое пропали без вести после взрыва в Бордо
Общество
На Урале обнаружили кости мамонта и гигантского оленя
Общество
В России зафиксировали 16 627 новых случаев коронавируса за сутки
Общество
В Москве усилили работу городских служб из-за сильных морозов

Агент футболиста Кокорина оценил его дебют в итальянском клубе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тимофей Бердышев, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, прокомментировал первую игру спортсмена в составе итальянского клуба «Фиорентина». Об этом стало известно в субботу, 6 февраля.

Вспомнить всех: «Спартак» проводил Кокорина и ждет Промеса
А ЦСКА разочаровался в своем самом дорогом приобретении прошлого лета

«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», — цитирует слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин вышел на поле 5 февраля на 74-й минуте матча 21-го тура серии А против «Интера» (0:2).

27 января текущего года итальянский клуб «Фиорентина» официально объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» на своем сайте.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что у Кокорина есть шанс показать себя в новой команде. По словам специалиста, вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в «Фиорентине», составляет 80%.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отметил, что в клубе очень рады за Кокорина, и подчеркнул, что для игрока это большой вызов.

В состав «Спартака» Кокорин попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забил два гола с пенальти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021