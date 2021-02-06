Агент футболиста Кокорина оценил его дебют в итальянском клубе

Тимофей Бердышев, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, прокомментировал первую игру спортсмена в составе итальянского клуба «Фиорентина». Об этом стало известно в субботу, 6 февраля.

«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», — цитирует слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин вышел на поле 5 февраля на 74-й минуте матча 21-го тура серии А против «Интера» (0:2).

27 января текущего года итальянский клуб «Фиорентина» официально объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» на своем сайте.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что у Кокорина есть шанс показать себя в новой команде. По словам специалиста, вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в «Фиорентине», составляет 80%.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отметил, что в клубе очень рады за Кокорина, и подчеркнул, что для игрока это большой вызов.

В состав «Спартака» Кокорин попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забил два гола с пенальти.