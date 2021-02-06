Рогозин показал спутниковый снимок идущего на Москву циклона

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок, на котором виден надвигающийся на Москву циклон, несущий морозы. Фотографию он разместил 6 февраля в своем Telegram-канале.

«На снимке с нашего спутника «Метеор-М» (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон. Он принесет сильные морозы. Температура опустится ниже минус 20 °C», — написал Рогозин.

С начала зимнего сезона в Москве выпало больше 1 м снега, что составляет 69% от годовой нормы в 152 см. В частности, только в январе выпало 56 см осадков, пишет «Газета.ру».

Накануне пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о надвигающихся на столицу морозах и также опубликовала снимок циклона со спутника.

5 февраля о надвигающейся волне аномального холода жителей европейской части России предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.