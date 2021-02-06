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Его воробейшество

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Фото: Борис Ульзибат
Интерьер сочетает классику и современность
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У водительского кресла множество регулировок, память и функция массажа
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Мультимедийный экран можно заменить панелью с тремя ан
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Колесиками можно регулировать не только температуру, но и интенсивность обдува
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Приборная панель полностью цифровая
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Задний диван условно трехместный, но крайние сиденья регилируются индивидуально. Есть и строго двухместный вариант второго ряда
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Сенсорный «планшет» обеспечивает задним пассажирам доступ ко множеству функций
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