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Двухлетний мальчик погиб в Новосибирске во время вечеринки в сауне

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В Новосибирске во время празднования дня рождения в сауне погиб двухлетний ребенок. Об этом 6 февраля сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его данным, ребенок отдыхал в сауне «Майами Бис» с родителями в пятницу, 5 февраля. Семья приехала с Алтая для празднования дня рождения дяди мальчика.

«Они взяли время с семи часов вечера до полуночи», — рассказали в экстренных службах.

В сауне находилась не только парилка, но и аквапарк и бассейны с горками.

На празднике было несколько детей, взрослые перегородили дорогу к бассейну диваном, чтобы они не оказались в воде. Однако мальчик упал в воду, его обнаружили уже в бессознательном состоянии.

Во время празднования дня рождения алкоголя взрослые не употребляли.

Следственные органы проводят проверку.

В декабре 2020 года под Рязанью в колодце утонул трехлетний ребенок. ЧП произошло на территории сельскохозяйственного кооператива «Вышгородский».

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