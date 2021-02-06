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Bloomberg назвало «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов РФ со времен СССР. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.

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Отмечается, что на мировую оценку повлияла публикация в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинического исследования препарата. Они показали, что «Спутник V» не уступает американским и европейским вакцинам и является куда более эффективным, чем вакцины китайского производства.

После этой публикации многие страны заинтересовались российским препаратом и буквально «выстроились в очередь» за ним. Уже более 19 государств одобрили «Спутник V» для использования.

Как рассказала Bloomberg директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко, успех вакцины может усилить геополитическое влияние России, в частности в Латинской Америке.

«Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но не быстро», — сказал главный редактор Lancet Ричард Хортон агентству.

Он добавил, что процесс может занять несколько месяцев, так как регулирующие органы должны получить подробные сведения о вакцине.

Накануне, 5 февраля, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.

4 февраля стало известно, что публикация The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против COVID-19 составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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