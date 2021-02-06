Bloomberg назвало «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов РФ со времен СССР. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.
Отмечается, что на мировую оценку повлияла публикация в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинического исследования препарата. Они показали, что «Спутник V» не уступает американским и европейским вакцинам и является куда более эффективным, чем вакцины китайского производства.
После этой публикации многие страны заинтересовались российским препаратом и буквально «выстроились в очередь» за ним. Уже более 19 государств одобрили «Спутник V» для использования.
Как рассказала Bloomberg директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко, успех вакцины может усилить геополитическое влияние России, в частности в Латинской Америке.
«Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но не быстро», — сказал главный редактор Lancet Ричард Хортон агентству.
Он добавил, что процесс может занять несколько месяцев, так как регулирующие органы должны получить подробные сведения о вакцине.
Накануне, 5 февраля, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.
4 февраля стало известно, что публикация The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.
По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.
2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против COVID-19 составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.
«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.
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