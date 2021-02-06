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Гинцбург заверил в защите вакцинированных «Спутником V» от тяжелых случаев COVID-19
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Гинцбург заверил в защите вакцинированных «Спутником V» от тяжелых случаев COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции, заявил 6 февраля директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев COVID. То есть при наличии вакцинации, если человек, не дай бог, встретится с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах. То есть он не будет госпитализирован, — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В отношении тяжелых случаев коронавируса ее эффективность составила 100%.

Второго февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская вакцина превосходит другие.

Пятого февраля Гинцбург сообщил, что «Спутник V» могут начать исследовать на детях в июне 2021 года.

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