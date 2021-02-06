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Fox News уберет из эфира популярную программу сторонника Трампа

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Fox News уберет из эфира программу Lou Dobbs Tonight. Ведущий поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа, передает телеканал «Известия». Программа — одна из самых популярных на телеканале. Выпуски показывали дважды в день — в 17:00 и 19:00. Со следующей недели в эфир выйдет Fox Business Tonight. Вести программу будут Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман. 75-летний Доббс продолжит работать по контракту с Fox News.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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