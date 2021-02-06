Действие лицензий в 2021 году будет продлеваться автоматически

Действие лицензий и других разрешительных документов в этом году будет продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписали в правительстве России, сообщает телеканал «Известия». Мера затронет социально значимые отрасли, в первую очередь медицину и фармацевтику. Будет продлено действие более 450 тыс. разрешений. Инструмент зарекомендовал себя на фоне пандемии COVID-19. В 2020 году был продлен срок действия более 41 тыс. лицензий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.