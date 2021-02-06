Дацик прокомментировал массовую потасовку с блогерами

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик рассказал о массовой драке, которая произошла на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга».

«Все увидели своих соперников в лицо. Как всегда, не обошлось без треша и веселых провокаторов, вызвали полицию, увезли моего спарринг-партнера», — заявил боец 6 февраля телеканалу РЕН ТВ.

Ранее между участниками предстоящего турнира на пресс-конференции произошла потасовка.

Подрались боец Вячеслав Дацик, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер, тренеры и друзья участников шоу.

Полицейские вывели из зала зачинщиков потасовки.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, конфликт начался с резкого высказывания Артема Фишера, который назвал Дацика «мешком» и спросил, что он «забыл в этом боксе». За Дацика вступился его спарринг-партнер Артур Саркисян, после чего завязалась потасовка.

Как объяснил Саркисян, он не смог сдержаться после того, как неизвестный ему блогер пытался унизить его товарища.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), боец Вячеслав Дацик и чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.