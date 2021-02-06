На Урале обнаружили кости мамонта и гигантского оленя

Уральские спелеологи обнаружили в пещере Пыльная в Свердловской области кости животных, возраст которых датируется специалистами в более чем 10 тысяч лет. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

По его словам, пещера находится в отвесной скале. «Спелеологи обнаружили кости разных животных, причем очень крупных, таких как мамонт, первобытные бизон и лошадь, северный олень, благородный олень, гигантский олень», — цитирует его 6 февраля ТАСС. Многие образцы имеют следы от зубов хищников.

Кости принадлежат разным видам оленей. Благородный олень может быть раза в три крупнее северного оленя, а гигантский олень крупнее их всех и с очень большими рогами, размах которых мог достигать трех метров, уточнил ученый.

Как добавил Косинцев, гигантский олень вымер около 7 тыс. лет назад.

Находка спелеологов уникальна, так как прохода в эту пещеру для хищников больше нет, спуститься в нее можно только при помощи специального оборудования.

Уральские спелеологи передали все находки, среди которых молочный зуб мамонтенка возрастом менее шести месяцев, в музей Института экологии растений и животных УрО РАН.

Летом 2020 года в ходе раскопок в местности Усть-Кова в Красноярском крае исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили древние артефакты, которые позволяют сделать вывод, что в эпоху палеолита Сибирь была крупным центром цивилизации. Возраст некоторых находок — от 24 тыс. лет, они указывают на высокий уровень развития технологий и религиозные взгляды древних жителей Сибири.