Китайский блогер назвал причины любви россиян к своей стране

Россияне обладают врожденным чувством национальной гордости. Такое мнение 6 февраля выразил китайский блогер на портале Sohu.

По мнению блогера, этому есть несколько причин.

Первая из них — красота и разнообразие природных ландшафтов. Блогер отметил, что только в России можно увидеть моря и бескрайние леса, величественные горы и ледники, и ни одна из стран мира не отличается таким многообразием климатических условий.

Второй причиной он счел историю России, когда людям приходилось бороться за свое существование. На долю страны пришлось немало испытаний — нашествие татаро-монгольского ига, сражения с поляками, сожжение Москвы, Крымская война, Сталинградская битва и дефицит в эпоху холодной войны, отметил блогер. По его мнению, трудности научили россиян не отчаиваться и двигаться вперед.

Китаец также оценил уникальный российский менталитет с противоречивыми чертами «русской души» — непреклонностью и ленью, радушием и жестокостью, дисциплинированностью и неукротимым рвением к свободе, а также подчеркнул любовь россиян к своему дому.

Ранее, в ноябре 2020 года, президент России Владимир Путин отметил роль патриотизма в объединении граждан, благодаря чему они «исторически доказали свой выбор жить в согласии».