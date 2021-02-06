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Ассенизаторская машина застряла в ледяной трещине на Байкале

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Грузовик для откачки выгребных ям провалился в трещину льда на Байкале. Об этом в субботу, 6 февраля сообщило ГУ МЧС по Иркутской области на своей странице в социальной сети Facebook.

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Спецтехника с грузом бытовых ассенизаторских отходов в 10 тонн может провалиться в воду озера, допустили в МЧС. Инцидент произошел утром в субботу в проливе Малое море. Водителю удалось спастись, пострадавших нет.

«Водитель, несмотря на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Глубина озера в месте трещины около 20 метров.

В настоящее время спасатели решают вопрос об эвакуации грузовика, но выезд опасен из-за трещин.

«5 февраля почти по всему проливу Малое Море образовались трещины и промоины. Выезд на лед смертельно опасен!» — предупредили в МЧС.

В середине января провалившегося под лед москвича вытащили у причала парка имени Горького спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост».

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