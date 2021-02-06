Трампа накажут за выход из Гильдии киноактеров США

Покинувший Гильдию киноактеров США (SAG-AFTRA) бывший президент страны Дональд Трамп может быть наказан. Об этом заявила президент организации, актриса Габриель Картерис, пишет 5 февраля развлекательный портал TMZ.

По ее словам, миллиардер спешно покинул профсоюз за день до того, как политика хотели подвергнуть дисциплинарному взысканию или исключить. Трамп не хотел переживать процедуру, поэтому фактически сбежал из Гильдии, отметила актриса.

В ответ в Гильдии примут дополнительные ограничительные меры, которые не позволят бизнесмену когда-либо вернуться обратно, если он этого захочет.

Ранее Трамп сообщил о решении выйти из Гильдии киноактеров США с помощью письма в адрес Картерис. Он отметил, что «не знаком с работами» Картерис, но гордится своей актерской работой в фильмах и телешоу.

Он не обошелся без критики организации, отметил, что та практически бесполезна для своих членов и ничего не сделала для него лично.

Трамп вступил в организацию в 1989 году. Как актер он более всего известен благодаря эпизоду в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Там он сыграл роль самого себя в собственном отеле.