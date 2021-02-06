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Трампа накажут за выход из Гильдии киноактеров США

Трампа накажут за выход из Гильдии киноактеров США

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Покинувший Гильдию киноактеров США (SAG-AFTRA) бывший президент страны Дональд Трамп может быть наказан. Об этом заявила президент организации, актриса Габриель Картерис, пишет 5 февраля развлекательный портал TMZ.

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По ее словам, миллиардер спешно покинул профсоюз за день до того, как политика хотели подвергнуть дисциплинарному взысканию или исключить. Трамп не хотел переживать процедуру, поэтому фактически сбежал из Гильдии, отметила актриса.

В ответ в Гильдии примут дополнительные ограничительные меры, которые не позволят бизнесмену когда-либо вернуться обратно, если он этого захочет.

Ранее Трамп сообщил о решении выйти из Гильдии киноактеров США с помощью письма в адрес Картерис. Он отметил, что «не знаком с работами» Картерис, но гордится своей актерской работой в фильмах и телешоу.

Он не обошелся без критики организации, отметил, что та практически бесполезна для своих членов и ничего не сделала для него лично.

Трамп вступил в организацию в 1989 году. Как актер он более всего известен благодаря эпизоду в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Там он сыграл роль самого себя в собственном отеле.

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