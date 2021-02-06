Прокуратура проверит сообщения о масляных пятнах на Енисее

Природоохранная прокуратура Красноярска организовала проверку по поводу появления информации об образовании масляных пятен на реке Енисей, сообщили в ведомстве 6 февраля.

Представители прокуратуры выехали на место предполагаемого разлива в районе улицы Северный проезд, передает «РИА Новости».

Ранее Telegram-канал «Борус» опубликовал видео с плывущими по воде остатками нефтепродуктов.

Неподалеку от места, где это заметили, расположена территория бывшей нефтебазы, закрытой в 2019 году. В декабре 2020 года там обнаружили подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. кубометров. В этом году минэкологии Красноярского края планирует разработать смету для проведения восстановительных работ для этого участка земли.

По информации портала, похожие случаи попадания нефтепродуктов в реку были зафиксированы в мае прошлого года, в феврале 2018 года, в апреле 2013-го и в августе 2009-го.

28 января сообщалось, что в Красноярском крае могут ввести собственный региональный экологический стандарт в связи с частыми жалобами граждан на нарушение прав в сфере экологии. Документ, который будет регламентировать экологические вопросы, находится на стадии базового проекта. Обсуждение проекта экологического стандарта продлится в течение трех месяцев, после чего в краевом правительстве пройдет корректировка бюджета в соответствии с новыми параметрами.