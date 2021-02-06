Мужчина погиб при пожаре в доме в Кандалакше Мурманской области

Пожар произошел утром в субботу, 6 февраля, в жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Возгорание возникло в деревянном двухэтажном доме номер 11 по улице Спекова. Горели два подъезда и кровля на общей площади 1 600 кв. метров, со стороны третьего подъезда обрушилась кровля, сообщили «Известиям» в следственных органах.

Из огня были спасены два человека, еще 15 эвакуированы.

В 6:56 пожар локализовали на площади 1600 кв. м.

Личность погибшего установлена, предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с горящей сигаретой. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Накануне в субботу спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате инцидента пострадал один человек.