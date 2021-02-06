Кипрские ученые назвали факторы распространения COVID-19

Соблюдение социальной дистанции, которое стало необходимым во время пандемии коронавируса, не является стопроцентной защитой от заболевания, а влияют на распространение инфекции ветер, температура и влажность воздуха. Об этом заявили сотрудники медицинской школы Университета Никосии, пишет 6 февраля кипрское издание Cyprus mail.

Как полагает профессор Димитрис Дрикакис и его коллега Талиб Дбоук, ключевое влияние на место и время возникновения очередной волны пандемии оказывают погодные факторы. По мнению специалистов, соблюдение социальной дистанции имеет смысл в условиях полного штиля. Но в целом эта мера недостаточна.

«Результаты исследований показывают, что в марте 2020 года, когда температура повышается, скорость передачи увеличивается по мере того, как мы приближаемся к северным регионам планеты. А в августе 2020 года она начинает расти в южных районах», — отметили авторы научной работы. По их словам, минимальной социальной дистанцией является расстояние в два метра.

«Две вспышки пандемии в год неизбежны, поскольку они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонными колебаниями погоды», — добавил Дрикакис.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил вероятность третьей волны заболеваемости коронавирусом в России.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране отступает.

В настоящее время в ряде стран мира, в том числе и в РФ, идет вакцинация от коронавируса. Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.