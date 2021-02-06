Прямой эфир
Мир
Байден поручил отказать Трампу в получении секретной информации
Мир
Рейсы из Махачкалы в Стамбул возобновятся с 16 февраля
Мир
Причиной дефицита электроэнергии на Украине назвали «вмешательство Москвы»
Мир
КНР призвала США к исправлению допущенных в отношении Китая ошибок
Мир
Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока – 2» неизбежным
Мир
В Швеции предложили оказать давление на «российский режим»
Мир
В Японии раскритиковали протест дипломатов против учений на Кунашире
Происшествия
В Мурманской области загорелся жилой дом на площади 1600 кв. м
Мир
Fox News убрал из эфира программу сторонника Трампа
Сюжет:

Кипрские ученые назвали факторы распространения COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соблюдение социальной дистанции, которое стало необходимым во время пандемии коронавируса, не является стопроцентной защитой от заболевания, а влияют на распространение инфекции ветер, температура и влажность воздуха. Об этом заявили сотрудники медицинской школы Университета Никосии, пишет 6 февраля кипрское издание Cyprus mail.

Идеальный вирус: эталонный образец SARS-CoV-2 позволит улучшить тесты
С его помощью можно будет проверить и качество работы лабораторий

Как полагает профессор Димитрис Дрикакис и его коллега Талиб Дбоук, ключевое влияние на место и время возникновения очередной волны пандемии оказывают погодные факторы. По мнению специалистов, соблюдение социальной дистанции имеет смысл в условиях полного штиля. Но в целом эта мера недостаточна.

«Результаты исследований показывают, что в марте 2020 года, когда температура повышается, скорость передачи увеличивается по мере того, как мы приближаемся к северным регионам планеты. А в августе 2020 года она начинает расти в южных районах», — отметили авторы научной работы. По их словам, минимальной социальной дистанцией является расстояние в два метра.

«Две вспышки пандемии в год неизбежны, поскольку они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонными колебаниями погоды», — добавил Дрикакис.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил вероятность третьей волны заболеваемости коронавирусом в России.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране отступает.

В настоящее время в ряде стран мира, в том числе и в РФ, идет вакцинация от коронавируса. Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021