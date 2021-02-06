Два человека погибли в ДТП под Екатеринбургом

Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла 6 февраля в Нижнесергинском районе Свердловской области. Погибли два человека и двое пострадали, сообщает в субботу региональное управление ГИБДД.

Как уточняется, Chevrolet Cruze на высокой скорости столкнулся с «ВАЗ — 21114» примерно в 01:25 по местному времени на 7-км обхода города Нижние Серги. По предварительной информации, 23-летний водитель Chevrolet на скорости в 150 км/ч выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с ВАЗом.

На месте ДТП погибли 35-летний водитель и 25-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Пострадали два пассажира иномарки. Полиция проводит доследственную проверку.

Ранее в субботу в Екатеринбурге в результате аварии с грузовиком и снегоходом погибли два человека. Грузовой автомобиль задавил людей, которые ехали на снегоходе с привязанными к нему санками.