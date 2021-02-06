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Байден поручил отказать Трампу в получении секретной информации

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Бывшему президенту США Дональду Трампу будет отказано в получении секретных данных. Об этом заявил действующий глава государства Джо Байден.

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По его мнению, нет необходимости в проведении секретных брифингов для Трампа, так как в этом нет ценности.

«Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — сказал он 5 февраля в интервью CBSNews.

Также американский лидер напомнил о неуравновешенном поведении своего предшественника. Как уточняет «Газета.ру», секретная информация может быть передана бывшим президентам США только после одобрения этого действующим главой государства.

Байден вступил в должность президента США 20 января. В первый же день он взялся за пересмотр работы Дональда Трампа, подписав 15 указов.

Политик вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату, отменил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и федеральное финансирование строительства знаменитой стены Трампа, прекратил прокладку нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой.

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