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В России зафиксировали 16 627 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в России выявили 16 627 новых случаев коронавируса. Об этом 6 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
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«За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего случаев зарегистрировали в Москве (2214), Санкт-Петербурге (1248) и Московской области (966).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.

Накануне министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Отмечалось, что эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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