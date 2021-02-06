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Спарринг-партнер Дацика назвал причины массовой драки на пресс-конференции

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Причиной драки на пресс-конференции, посвященной бойцовскому турниру «Короли ринга», стала провокация со стороны оппонента, который пытался унизить Вячеслава Дацика. Об этом рассказал спарринг-партнер российского спортсмена Артур Саркисян по прозвищу Лысый.

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«То есть конфликт, который перерос в драку. Какой-то неизвестный мне человек, говорят, что он боец, начал задавать вопросы Дацику. И тем самым начал его унижать как бойца. Начал говорить, что он не такой, как боец, что он мешок», — рассказал он 6 февраля телеканалу РЕН ТВ.

По словам Саркисяна, он не смог снести такое общение и как товарищ Дацика, и как партнер по спаррингам.

Как уточнил боец, он начал задавать вопросы в ответ, почему тот собеседник унижает Вячеслава, в итоге словесная перепалка переросла в драку.

«Последнее, что он мне сказал, — «иди сюда». Это вот «иди сюда» — это провокация с его стороны», — сказал Саркисян.

Массовая драка спортсменов с блогерами ранее произошла на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга». Подрались боец Вячеслав Дацик, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер, тренеры и друзья участников шоу, всего десять человек.

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Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), боец Вячеслав Дацик и чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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