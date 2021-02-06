В Европе серьезно снизились запасы газа

В европейских странах снизились запасы газа. Хранилища заполнены в среднем наполовину, передает телеканал «Известия». В Германии запасы упали до 42,44%. Во Франции показатель уменьшился до 39,65%. Отток газа из арсеналов связан с сильными морозами в регионе. Холода в Европе сохранятся и на следующей неделе.

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