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Названы сроки начала вакцинации россиян от аллергии на кошек

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В России в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, работающей против гепатита В. Об этом рассказал профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

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Специалист совместно с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. Как он рассказал «РИА Новости», в 2021 году они планируют скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим.

По его мнению, осенью молекула будет готова, в марте будут данные о безопасности и летом 2022-го ученые могут начать прививать участников исследования. Уже в 2023 году вакцина будет доступна населению, так как регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в Евросоюзе.

Вакцина будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии. Для иммунного ответа необходимо сделать пять инъекций, а после прививаться каждые шесть месяцев.

«Наш амбициозный план заключается в том, что после того, как мы сделаем и протестируем терапевтическую вакцину, мы займемся профилактической вакциной», — поделился ученый. Препарат планируют использовать для профилактики аллергии у детей, чтобы заболевание не развивалось.

В вакцину включат молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс, в итоге пациент привьется от аллергии и на этих животных.

Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России уже в 2021 году, ранее, в январе, сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. О создании первой в мире вакцины против аллергии на кошек медики университета имени Сеченова сообщили в 2018 году.

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