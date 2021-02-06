Прямой эфир
Мир
Байден поручил отказать Трампу в получении секретной информации
Мир
Рейсы из Махачкалы в Стамбул возобновятся с 16 февраля
Мир
Причиной дефицита электроэнергии на Украине назвали «вмешательство Москвы»
Мир
КНР призвала США к исправлению допущенных в отношении Китая ошибок
Мир
Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока – 2» неизбежным
Мир
В Швеции предложили оказать давление на «российский режим»
Мир
В Японии раскритиковали протест дипломатов против учений на Кунашире
Происшествия
В Мурманской области загорелся жилой дом на площади 1600 кв. м
Мир
Fox News убрал из эфира программу сторонника Трампа

Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Данные о балансе банковской карты мошенники могут узнать не только методом социальной инженерии, выведав у владельцев данные, но и через уязвимости мобильных приложений. Об этом сообщает 6 февраля «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

С вас снимают: мошенники начали использовать «Google Фото»
Сервис стал новым каналом продвижения «коронавирусной» схемы выплаты компенсаций, опустошающей счета россиян

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, ошибки приложений встречаются постоянно. К ним относятся проблемы недостаточной авторизации в онлайн-банкинге. Это бывает в каждом третьем приложении.

«Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», — отметил он. Проблемы встречаются в любых других приложениях, разработанных банками.

«Например, был случай, когда в сервисе card2card (переводы с карты на карту. — Ред.) можно было ввести номер карты и сумму, а в ответ сервис мог указать, что сумма на счету недостаточна для перевода или условно «все ок, такие деньги тут есть, можно переводить», — добавил эксперт, отметив, что этого достаточно для примерного определения баланса средств на карте.

По-прежнему самым простым способом остается втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им. Так полагает преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. При этом информация попадает мошенникам в руки из-за утечек персональных данных.

Такие инциденты возможны при пользовании гражданами различными сервисами, будь то доставка, такси, каршеринг или маркетплейс.

Также в сговоре с мошенниками могут быть сотрудники банков. Они могут предоставлять им информацию о своих клиентах. Наиболее старым способом узнать баланс также остается подглядывание у экрана банкомата.

Накануне сообщалось, что злоумышленники стали предлагать россиянам получить выплату от имени Банка России, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии. Также эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram. В мессенджере появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять голос.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021