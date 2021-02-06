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Драка спортсменов с блогерами произошла на конференции шоу «Короли ринга»

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Массовая драка спортсменов и блогеров произошла на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга», сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что в потасовке участвовали боец Вячеслав Дацик, блогеры Артем Фишер и Артем Тарасов, боксер Михаил Кокляев, а также друзья и тренеры участников шоу. Всего дрались около 10 человек.

На опубликованных кадрах Фишер заявил Дацику, что, просмотрев его бои, считает его «мешком» и не понимает, что тот «забыл в этом спорте». Спортсмен сдержался, однако его тренер Артем Лысый не смог проигнорировать высказывание блогера.

«Ты сам боец вообще?!» — крикнул он и дернул ногой в сторону Фишера, после чего завязалась потасовка.

Для того чтобы остановить драку, в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которые вывели нарушителей порядка из зала.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), боец Вячеслав Дацик и чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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