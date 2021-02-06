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В Японии раскритиковали протест дипломатов против учений на Кунашире

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Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов страны, которые выразили протест из-за проведения учений Вооруженных сил РФ на южном побережье Кунашира — одного из островов Курильской гряды. Об этом в субботу, 6 февраля пишет «РИА Новости».

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Многие из них обвиняют власти страны в «трусливой политике», из-за которой Япония не может разрешить территориальные споры не только с Россией, но и с Китаем из-за островов Сенкаку и Южной Кореей из-за острова Такэсима. Другие пользователи вспоминают, что когда-то острова Курильской гряды были японской территорией и беспокоятся, что стрельбы на учениях будут нести угрозу стране.

«Все говорят, что на Россию нужно давить. К сожалению, пока никакое давление на нее не срабатывает. Даже американцы ничего не могут поделать. Что уж говорить о Японии?» — написал пользователь под псевдонимом mas.

3 февраля Москва уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российские военные проведут на южном побережье Кунашира маневры со стрельбами. 4 февраля МИД Японии выразило протест из-за их проведения.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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