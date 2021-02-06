В Мурманской области загорелся жилой дом на площади 1600 кв.м.

В городе Кандалакша Мурманской области произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС в субботу, 6 февраля.

Сообщение о пожаре в здании на улице Спекова, 11 поступило спасателям в 04:15 (мск). Горят два подъезда и кровля на общей площади 1600 кв.м, со стороны третьего подъезда произошло частичное обрушение кровли.

«Спасено 2 человека, 15 эвакуированных. Всего на ликвидации последствий задействовано 50 человек и 14 единиц техники», — сказано в сообщении.

06:56 пожар локализован на площади 1600 кв. м.

Ранее в субботу спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате инцидента пострадал один человек.