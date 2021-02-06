В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 6 февраля

В Москве и Московской области в субботу, 6 февраля, ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров в столице достигнут отметки -13...-11 градусов, а ночью могут опуститься и до -18.

В Московской области, по прогнозам синоптиков, температура днем составит -15 градусов, а в ночное время похолодает до -21.

Ожидается северо-западный ветер 11 м/с, атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продолжит действовать в столичном регионе до 22:00 мск воскресенья, 7 февраля.

Ранее, 5 февраля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля. Так, в ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17.