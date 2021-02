В соцсетях обсудили оптическую иллюзию в зимнем лесу

Пользователи Facebook и других соцсетей обратили внимание на очередную оптическую иллюзию. Об этом 5 февраля пишет издание Daily Mail.

На фотографии собаки, снятой зимой в лесу, часть пользователей увидела убегающего мужчину в черной одежде.

Do YOU see a dog or a man? Optical illusion snap of a figure in a snowy forest baffles the internet https://t.co/vzS3BiVH90