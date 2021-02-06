Пушков предложил установить статую Свободы в украинском Нью-Йорке

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Верховной рады о переименовании поселка Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.

По мнению парламентария, поселок, в котором находятся пока только двухэтажные здания и старый завод, будет развиваться под лозунгом: «Даешь небоскребы!» и «Даешь Trump Tower!».

«И, конечно, надо не забыть статую Свободы от здравого смысла. В общем, другая жизнь начинается, описанная еще у Ильфа и Петрова: Нью-Васюки в украинском исполнении. И это, видимо, только начало. В общем, другая жизнь начинается», — написал он в Telegram в пятницу, 5 февраля.

Также Пушков добавил, что ждет появления местных Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, а также Чикаго и Цинциннати.

О намерении украинских властей переименовать поселок стало известно 3 февраля.

По словам депутата от партии «Слуга народа» Андрея Клочко, с данной инициативой выступила Донецкая областная военно-гражданская администрация. Отмечалось, что Нью-Йорк — это историческое название поселка до 1951 года.

Поселок находится на подконтрольной Киеву территории вблизи границы с самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой.