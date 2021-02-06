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Миротворцы РФ и Турции следят за ситуацией в Карабахе с помощью БПЛА

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Военнослужащие Совместного российско-турецкого центра ведут круглосуточный мониторинг ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 6 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«Мониторинг обстановки осуществляется в круглосуточном режиме при помощи беспилотных летательных аппаратов, в частности комплексов БЛА «Форпост» и «Орлан-10». Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — рассказал представитель Совместного центра Михаил Завалкин.

Отмечается, что российские и турецкие специалисты постоянно получают изображения с беспилотников, анализируют перемещения военной техники и личного состава, а также фиксируют все факты пересечения линии соприкосновения сторон.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Он в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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