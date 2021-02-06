Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила ранение во время съемочного процесса, сообщает в пятницу, 5 февраля, портал TMZ со ссылкой на источники, связанные с кинопроизводством.

Собеседники рассказали, что инцидент произошел в Бостон на съемках фильма Адама Маккея «Не смотри вверх» для Netflix.

В одной из сцен рядом с Лоуренс и ее коллегой по цеху Тимоти Шаламе должен был произойти «контролируемый взрыв окна», однако ситуация «пошла наперекосяк». Отмечается, что осколок стекла поранил веко актрисы, после чего рана начала сильно кровоточить.

Как отмечают журналисты, степень ее ранения не ясна, однако, по словам источников, «всё не так уж плохо». Тем не менее производство было остановлено из-за инцидента, уточняет «Газета.ру».

В октябре стало известно, что партнером Дженнифер Лоуренс по фильму «Не смотри вверх» станет актер Леонардо Ди Каприо. Также в киноленте сыграют Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Ариана Гранде и Мэрил Стрип.

Картина расскажет о двух астрономах, которые отправляются в промотур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который угрожает разрушить Землю.