Пожар на складе со спорттоварами в Подмосковье потушен

Спасатели ликвидировали пожар на складе со спортивными товарами в Московской области, сообщается на сайте МЧС в субботу, 6 февраля.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в пятницу в 22:25. Огонь вспыхнул в здании на ул. Загородная, д. 1А в городе Талдом. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в нем находилось оборудование для скалодрома.

Прибывшие на место спасательные подразделения локализовали, а затем потушили пожар на площади 900 кв. м.

Причины произошедшего устанавливаются.