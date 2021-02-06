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Пожар на складе со спорттоварами в Подмосковье потушен

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Спасатели ликвидировали пожар на складе со спортивными товарами в Московской области, сообщается на сайте МЧС в субботу, 6 февраля.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в пятницу в 22:25. Огонь вспыхнул в здании на ул. Загородная, д. 1А в городе Талдом. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в нем находилось оборудование для скалодрома.

Прибывшие на место спасательные подразделения локализовали, а затем потушили пожар на площади 900 кв. м.

Причины произошедшего устанавливаются.

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