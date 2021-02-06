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Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана

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Блогер Алексей Навальный отказался признать свою вину по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил корреспондент «Известий» из здания столичного Бабушкинского суда.

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«Я не знаю ничего об Артеменко <...> Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», — заявил Навальный в ходе рассмотрения дела.

В обвинении, которое зачитал прокурор, говорится, что блогер умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство 94-летнего Артеменко.

Сам ветеран потребовал от Навального публичных извинений за клевету в отношении него. Мужчина напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен при форсировании Одера в 1945 году, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, при этом блогер назвал его предателем Родины.

Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи, во время которого ему стало плохо. Артеменко вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Позже судья Вера Акимова перенесла на 12 февраля заседание о клевете на ветерана.

Дело о клевете было возбуждено из-за высказываний Навального о видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана. Ветерана, а вместе с ним и других высказавшихся на эту тему Алексей Навальный назвал «командой продажных холуев», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями».

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вину докажут, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

В июне ветерану Игнату Артеменко стало плохо с сердцем после того, как он узнал о комментариях Навального в свой адрес.

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