МИД Польши пообещал ответить на высылку дипломата из России

Польша примет ответные меры на объявление Москвой персоной нон грата польского дипломата. Об этом 5 февраля сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Как рассказал Андреев агентству «РИА Новости», он был приглашен в МИД Польши в связи с высылкой временного поверенного в делах страны из Москвы.

Замминистра иностранных дел Марчин Пшидач выразил ему протест и несогласие с действиями Москвы, а также сообщил, что Варшава может рассмотреть вопрос об ответных мерах.

Андреев повторил Пшидачу обоснование решения, которое польская сторона услышала в МИД России в Москве.

«По поводу характера действий, за которые последовала такая мера в отношении польского дипломата, оценки у нас разошлись. Расстались при своих мнениях», — указал посол.

Ранее в пятницу МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории России.

Как отметил российский сенатор Владимир Джабаров, действия МИДа оправданны, а вот ответные меры от Берлина, Стокгольма и Варшавы будут незаконными, ведь российские дипломаты во внутренние дела других стран не вмешивались.

2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России. На следующий день в социальных сетях появилась информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несанкционированной акции в Москве.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.