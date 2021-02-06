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Вильфанд рассказал о радиационном охлаждении европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что мороз на европейской части России в ближайшие дни продолжит усиливаться и будет объясняться, в том числе, так называемым радиационным охлаждением.

В субботу температура будет ниже климатической ночью на 5 градусов, а в воскресенье — на 7 градусов. По прогнозам синоптика, ночные температуры в центральной части европейской территории составят –20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки –15…–11 градусов.

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«На следующей неделе подойдет циклон, в тылу которого происходит перенос очень холодных воздушных масс сначала с Баренцева моря, а затем и с северо-востока — с Ямала, Карского моря, Новой Земли. Ночью воздух будет остывать до минус 23-25 градусов», — цитирует его «Российская газета» в субботу, 6 февраля.

По словам специалиста, эти холода связаны с тем, что с понедельника начнет расти давление, и установится антициклональный характер погоды. В свою очередь, приток холодного воздуха и антициклон провоцирует еще один процесс — так называемого радиационного охлаждения.

«К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде — при отсутствии облачного «одеяла» — начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», — отметил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что, несмотря на морозную погоду, ощущения при нахождении на улице будут другие, чем в выходные, когда похолодание только начнется, так как будет невысокий уровень влажности и появится солнце.

По словам Вильфанда, установится «настоящая пушкинская погода» с морозом и солнцем. При этом он уточнил, что февральские морозы являются редким явлением. Так, в последний раз они были в 2006 году, когда столбики термометров опустились до отметки -25…-30 градусов.

Накануне синоптик уже предупреждал жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода. Понижение температуры затронет центр европейской части России, Северо-западный федеральный округ, Черноземье и юг страны.

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