В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

С 1 июня 2021 года в России вступит в силу государственный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом 6 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на текст национального стандарта.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты», — говорится в документе.

ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат, восстановлении утраченных документов и другое. В частности, стандарт подразумевает доведение оперативной полной и достоверной информации о ЧС и отсутствие противоречивого характера сведений. Также запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения.

Должностные лица обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС не реже четырех раз в сутки, проводить фото и видеосъемку остановки и спасательных работ, а также участвовать в подготовке и проведении пресс-конференций.

«Управление по связям с общественностью и СМИ администрации субъекта РФ обязано организовать доведение до населения через СМИ в период не позднее 1 часа после возникновения ЧС и до отмены режима ЧС сведений об обстановке в зоне ЧС, ходе работ по ее ликвидации, а также рекомендаций о порядке, приемах и способах защиты, распространять официальные заявления и сообщения главы субъекта РФ по вопросам защиты населения и территории города от ЧС, организовывать работу журналистов в зоне ЧС», — говорится в документе.

Ранее, 27 декабря 2020 года, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать возможности единой госсистемы оповещения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, чтобы избежать жертв среди людей.