Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК), которая является дочерним предприятием ГМК «Норникель», была оштрафована на сумму 146 млрд рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива топлива на норильской ТЭЦ-3.

Отмечается, что решением Арбитражного суда Красноярского края первоначальный размер штрафа составлял 148 млрд рублей, однако был снижен по решению судьи.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — огласила решение судья Наталья Варыгина.

В свою очередь в «Норникеле» заявили, что намерены внимательно ознакомиться с решением суда о штрафе после получения полного текста постановления.

По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, решение суда — важное событие для экологической повестки страны. В беседе с «Известиями» она отметила необходимость вкладывать средства в модернизацию производства и внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать повторения подобных аварий.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

В сентябре региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз. Однако в январе суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.