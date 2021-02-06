Юристы назвали способы пожаловаться на неправильную парковку соседей

Жалобы на соседей, которые неправильно паркуют автомобили во дворах, можно направлять в ГИБДД различными способами, сохраняя конфиденциальность. Об этом 6 февраля сообщили опрошенные агентством «РИА Недвижимость» юристы.

Как рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, отправить жалобу можно несколькими способами: заказным письмом, через сайт ГИБДД или отдельные мобильные приложения (например, «Помощник Москвы»).

Чтобы отправить жалобу нужно зафиксировать нарушение с помощью фото или видео. Сделать это нужно так, чтобы было четко видно госномер, дорожные знаки, регулирующие парковку или остановку, а также предоставить несколько ракурсов общего плана. Кроме того, можно позвонить в дежурную часть ГИБДД, где примут сведения о нарушении и направят на место инспектора.

Адвокат юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова подчеркивает, что правила парковки во дворах распространяется как на автомобилистов, так и на мотоциклы. Кроме того, одинаковые правила действуют как в открытых, так и в закрытых домах. При этом независимо от формы жалобы, данные заявителя остаются конфиденциальными.

Обращение в управляющую компанию по этому поводу может оказаться практически бесполезным, поскольку наказывать за неправильную парковку может только ГИБДД. Однако управляющая компания может решить вопрос об установке знаков, запрещающих парковку, а также по обращению жителей может вынести стоянку подальше от дома.

Говоря о незаконной парковки автомобилей каршеринга, Редин рекомендовал решать вопрос через службу поддержки сервиса. В случае, если ГИБДД зафиксирует нарушение, пользователь заплатит штраф за нарушение правил пользования каршерингом и компенсирует соответствующие убытки компании.

Также юристы не рекомендуют бороться с нарушителями народными методами, в частности, порчей автомобиля, поскольку это чревато уголовной ответственностью.

12 ноября 2020 года сообщалось, что в Москве с начала года было отправлено на штрафстоянки 12,7 тыс. автомобилей за незаконную парковку на местах для инвалидов.