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В марте заболеваемость COVID-19 в Москве может снизиться до 600 случаев в день

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В марте в столице ожидается снижение ежедневного прироста заболевших коронавирусной инфекцией до 600 человек, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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Специалист указал на то, что 24 декабря в Москве зафиксировали 8,2 тыс. новых случаев COVID-19, а 4 февраля этот показатель уменьшился почти в четыре раза — до 2095 заболевших.

«Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте», — цитирует Тавадяна «РИА Новости» 6 февраля.

По словам эксперта, в других российских регионах также ожидается динамика снижения заболеваемости.

4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение, уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям начала сентября.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 29 января заявлял, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в России. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

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