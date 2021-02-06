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Эксперт перечислил способы борьбы с навязчивым автодозвоном

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Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян рассказал, как можно бороться с навязчивым автодозвоном.

По словам эксперта, человеку изначально не стоит оставлять свой номер телефона на непроверенных сайтах и вписывать во все анкеты. Однако если номер все-таки попал в мошенническую базу и начались автодозвоны, можно заблокировать все входящие звонки с незнакомых номеров.

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Для этого владельцам iPhone нужно перейти в «Настройки» — «Телефон» и включить опцию «Заглушение неизвестных», а на Android требуется включить режим «Не беспокоить», настроив блокировку вызовов от неизвестных номеров.

Отмечается, что в настройках смартфонов Xiaomi и Huawei есть отдельная опция блокировки неизвестных номеров.

«Что точно не нужно делать — так это общаться с теми, кто звонит вам с рекламным предложением. Однажды потратив несколько минут на ненужный разговор, вы подписываетесь на то, что таких звонков будет с каждым днем всё больше. Снизить активность спамеров поможет только полное игнорирование таких звонков», — цитирует эксперта «Прайм» в субботу, 6 февраля.

Также не следует перезванивать на незнакомые номера, особенно в тех случаях, когда абонент скидывает звонок, когда человек берет трубку, так как подобным образом мошенники обходят закон о защите пользовательских данных — «ведь вы сами им позвонили».

При этом Закарян отметил, что блокировка всех незнакомых номеров имеет свои недостатки. Так, незнакомым абонентом может оказаться ребенок, который потерял смартфон. Поэтому он посоветовал обратиться к оператору или установить программу-определитель номера.

«В целом же советую чаще общаться в мессенджерах, и звонить тоже через них — в любом современном мессенджере есть такая опция. Такие звонки бесплатны и более безопасны, чем стандартная сотовая связь», — заключил он.

Ранее, 4 февраля, эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram. Так, в мессенджере появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять голос.

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