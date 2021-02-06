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Мужчина проглотил во сне наушник AirPods

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Житель американского штата Массачусетс Брэдфорд Готье попал в больницу после того, как во сне проглотил наушник AirPods, сообщает в пятницу, 5 февраля, Daily Mail.

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Как стало известно изданию, 38-летний мужчина заподозрил неладное, когда пытался выпить стакан воды после пробуждения, но не смог проглотить жидкость. Тем не менее он продолжил заниматься делами, несмотря на дискомфорт в грудной клетке.

Днем Готье обнаружил пропажу устройства, а в ходе поисков супруга мужчины пошутила, что он мог проглотить наушник. По воспоминаниям мужчины, накануне он засыпал с AirPods в ушах.

«Моя жена упомянула об этом, когда я вошел, и мы посмеялись над этим, но что-то просто щелкнуло, и у меня появилось странное ощущение, будто я проглотил наушник во сне. Мы еще 10 минут поразмышляли и решили, что будет безопаснее отправиться в больницу», — рассказал Готье.

Медики сначала предположили, что виновником дискомфорта является тяжелая пища с состоявшейся накануне вечеринки, однако рентген показал, что один из беспроводных наушников AirPods застрял в пищеводе Готье.

После этого была проведена сложная операция по удалению устройства. Врачи предупреждали пациента об опасности попадания наушника в легкие или желудок. В итоге всё прошло успешно.

1 февраля в Московской области врачи спасли жизнь 11-летнему ребенку, который проглотил магнитные шарики. Ребенок поступил в медучреждение с болями в животе и рвотой. Обследование и рентген брюшной полости показали, что четыре неодимовых магнита находятся в тонкой кишке в разных петлях и склеились между собой. Это привело к перфорации стенок кишки и острой кишечной непроходимости.

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