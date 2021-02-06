Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор рассказал о справке для въезжающих в Россию поездом
Мир
ВВС США усилят безопасность объектов после инцидента на базе Эндрюс
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и снегоходом в Екатеринбурге
Мир
США поддержали кандидатуру представительницы Нигерии на пост главы ВТО
Экономика
Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза
Мир
США осудили высылку из России трех европейских дипломатов
Общество
Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей
Мир
СНБО Украины допустил введение санкций против Медведчука
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Сюжет:

Роспотребнадзор рассказал о справке для въезжающих в Россию поездом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданам, которые прибывают в Россию на поезде, понадобится справка об отсутствии коронавируса, выданная не позднее чем за три дня до даты пересечения границы.

Это следует из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, опубликованных на сайте Роспотребнадзора в субботу, 6 февраля.

Ведомство отметило, что с 8 февраля 2021 года возобновляется на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск–Москва–Минск и по маршруту Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Соответствующая норма по профилактике коронавируса относится к въезжающим пассажирам.

Идеальный вирус: эталонный образец SARS-CoV-2 позволит улучшить тесты
С его помощью можно будет проверить и качество работы лабораторий

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена», — сказано в документе.

Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на ж/д транспорте.

Также, согласно документу, на вокзалах рекомендуется организовать температурный «входной» контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также следить за соблюдением социальной дистанции.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер, меры могут меняться с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации.

3 февраля сообщалось, что более 800 москвичам выписали штрафы на сумму свыше 10 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездки за рубеж.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021