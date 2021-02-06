Роспотребнадзор рассказал о справке для въезжающих в Россию поездом

Гражданам, которые прибывают в Россию на поезде, понадобится справка об отсутствии коронавируса, выданная не позднее чем за три дня до даты пересечения границы.

Это следует из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, опубликованных на сайте Роспотребнадзора в субботу, 6 февраля.

Ведомство отметило, что с 8 февраля 2021 года возобновляется на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск–Москва–Минск и по маршруту Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Соответствующая норма по профилактике коронавируса относится к въезжающим пассажирам.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена», — сказано в документе.

Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на ж/д транспорте.

Также, согласно документу, на вокзалах рекомендуется организовать температурный «входной» контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также следить за соблюдением социальной дистанции.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер, меры могут меняться с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации.

3 февраля сообщалось, что более 800 москвичам выписали штрафы на сумму свыше 10 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездки за рубеж.