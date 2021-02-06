Штурмовавшего Капитолий «викинга» перевели в другой изолятор из-за диеты

Джейкоб Энтони Чансли, участвовавший 6 января в штурме здания Капитолия в образе викинга, переведен в другой следственный изолятор для того, чтобы он мог соблюдать органическую диету. Об этом 5 февраля сообщило издание Politico.

По словам адвоката Чансли, в изоляторе в Вашингтоне «викинг» не ел больше недели из-за того, что ему не подавали необходимые по медицинским показаниям и религиозным убеждениям продукты. Окружной суд согласился с тем, что Чансли имеет право на соблюдение органической диеты по религиозным причинам, в результате чего он был переведен в изолятор в городе Александрия, штат Виргиния.

9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе викинга. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.