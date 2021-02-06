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Дерматолог развеяла популярные мифы о косметологии

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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова развеяла популярные мифы о косметологии.

По словам специалиста, многие клиенты считают, что одного визита к косметологу достаточно, чтобы привести кожу в порядок. Однако это заблуждение: для результата необходимо пройти курс процедур, который будет постепенно улучшать состояние кожи.

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Также некоторые путают филлер и botox. Егорова подчеркнула, что это две абсолютно разные процедуры, которые решают разные проблемы, поэтому их нельзя сравнивать. Кроме того, привычное в народе название препарата botox — это наименование бренда-производителя, само же действующее вещество называется ботулотоксином.

Возникает путаница и с процедурами мезотерапии и биоревитализации. По словам косметолога, они направлены на улучшение качества кожи, убирают сетку мелких морщин, однако не решает проблему глубоких и мимических морщин. Та же путаница возникает и с кремами от данной проблемы.

«Уходовые средства и средства неинвазивные, которые мы не колем, а только наносим на кожу, только увлажняют верхний роговой слой кожи. Больше ничего они не делают», — цитирует Егорову «Федеральное агентство новостей» в субботу, 6 февраля.

Егорова обратила внимание на то, что многие пациенты связывают высыпания на коже с проблемами с желудком. Однако в 80% акне указывают на проблему с половыми гормонами, поэтому при их появлении следует обращаться к гинекологу-эндокринологу.

Эксперт отметила, что косметика должна быть грамотно подобрана, тогда следует говорить о результате. А ее цена и производитель не говорит о качестве: если уходовые средства продаются, значит они имеют соответствующие сертификаты и прошли тестирование.

Кроме того, возраст клиента в косметологии не важен, отметила косметолог, так как все процедуры делаются по показаниям.

«Даже в 16 лет могут быть, к примеру, заломы на лбу и в принципе Botox в небольших количествах уже можно делать, потому что к 18-ти годам заломы будут сформированы, и они уже никуда не денутся», — подчеркнула Егорова.

В связи с этим косметолог призвала следить за состоянием кожи, чтобы впоследствии не понадобились серьезные процедуры, а также рекомендовала обращаться к специалистам даже в тех случаях, когда ничего не беспокоит.

«Если кожа нормально секретирует, то можно в принципе ничего не делать до 25-ти лет. Стареть мы начинаем после этого возраста. Чуть медленнее начинает вырабатываться коллаген и эластин. Можно просто делать стимулирующие процедуры», — отметила она.

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