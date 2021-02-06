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ВВС США усилят безопасность объектов после инцидента на базе Эндрюс

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ВВС США усилят контроль за безопасностью после проникновения неизвестного на территорию военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Об этом 5 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Такое решение было принято после того, как неизвестный проник на территорию базы Эндрюс за несколько часов до приезда туда президента США Джо Байдена: нарушителю удалось попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper, после чего он был задержан. Предполагается, что пересмотр подхода к обеспечению безопасности затронет все базы ВВС.

В конце января на американской военной базе Форт-Блисс в штате Техас 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь.

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