ВВС США усилят безопасность объектов после инцидента на базе Эндрюс

ВВС США усилят контроль за безопасностью после проникновения неизвестного на территорию военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Об этом 5 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Такое решение было принято после того, как неизвестный проник на территорию базы Эндрюс за несколько часов до приезда туда президента США Джо Байдена: нарушителю удалось попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper, после чего он был задержан. Предполагается, что пересмотр подхода к обеспечению безопасности затронет все базы ВВС.

В конце января на американской военной базе Форт-Блисс в штате Техас 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь.